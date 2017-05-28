Монтойя: Феттель в IndyCar был бы так же хорош, как и Алонсо

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя и двукратный победитель гонки «500 миль Индианаполиса» заявил, что не удивлён успехами Фернандо Алонсо в IndyCar, а также добавил, что подобно испанцу в этой серии мог бы выступать и пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

«Пока что Фернандо проделывает отличную работу, но я от него и не ожидал ничего другого. Может быть, американские водители, которые не знают его, ожидали чего-то иного, но я ездил с Алонсо ещё в Формуле-1 и знал, что у него тут не возникнет особых проблем.

Но я считаю, что не все пилоты Формулы-1 сейчас смогли бы выступить так, как Фернандо. Я думаю, такой же уровень в IndyCar мог бы показать Себастьян Феттель", — приводит слова колумбийца Marca