Феттель: после рестарта было очень тяжело

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги гонки Гран-при Монако, на которой он завоевал третью победу в сезоне.

«Невероятные чувства. Гонка была очень напряжённой. Я надеялся, что многое получится со старта, и мне нужно было проявить терпение. На первом этапе гонки шины скользили, но потом у меня были очень хорошие круги и машина была очень хороша. Мне нужно было использовать это окно, чтобы выйти вперёд, и уже потом я мог контролировать гонку.

После рестарта, на холодных шинах, было очень сложно. Мы не могли планировать много, нам просто надо было попытаться уйти, что мы и сделали. Я прилагал максимум усилий и с удивлением обнаружил, что я в лидерах", — приводит слова немца Sky Sports.