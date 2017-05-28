Хэмилтон: я доволен результатом

Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги гонки Гран-при Монако, в ходе которой ему удалось подняться с 13-го на 7-е место.

«Мне говорили, что моим лучшим результатом может стать 10-е место. Я вышел на старт с позитивным настроем, старался и теперь очень доволен результатом. С утра я был в ужасном настроении, не спал практически всю ночь, теперь же, заработав очки, могу быть счастлив и двигаться дальше.

«Ультрасофт» сегодня работал плохо, «суперсофт» был гораздо лучше. В целом же в этот уик-энд было очень сложно управлять болидом", — приводит слова британца Sky Sports.