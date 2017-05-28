Риккардо: я получил свой шанс, когда Ферстаппен и Боттас заехали на пит-стоп

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал свой результат в гонке Гран-при Монако Формулы-1, в которой он завоевал третье место, уступив лишь пилотам «Феррари» Себастьяну Феттелю и Кими Райкконену.

«Я получил свой шанс, когда Ферстаппен и Боттас заехали на пит-стоп. Некоторое время я ехал в одиночестве и сумел показать хорошее время. Мне не понравился барьер после возобновления гонки, и я увидел, что Боттас пытается подобраться ко мне по внутренней стороне трассы. После сейфти-кара шины как будто изо льда», — приводит слова Риккардо Sky Sports.