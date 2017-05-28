Баттон: я нырнул внутрь, но понял, что Верляйн вообще меня не видел

Гонщик «Макларена» Дженсон Баттон прокомментировал своё столкновение с Паскалем Верляйном по ходу Гран-при Монако, когда британец пытался смело атаковать гонщика «Заубера» перед тоннелем.

«Я нырнул внутрь. Я думал, что ситуация подходила для атаки, но понял, что он вообще меня не видел. Нынешние машины очень трудно увидеть сзади, о чём я говорил команде и ФИА. Было уже слишком поздно, чтобы тормозить. Я никогда не видел, чтобы машина вставала набок.

Я скажу Фернандо, что определённо с машиной достигнут прогресс. Но самая важная вещь сегодня, что с Паскалем всё в порядке", — приводит слова Баттона Sky Sports.