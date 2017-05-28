Феттель не подтвердил, что у «Феррари» был план вывести его вперёд Райкконена

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель опроверг предположения журналистов, что команда специально зазвала его в боксы позже Кими Райкконена, чтобы немец сумел выйти на первое место по ходу Гран-при Монако.

«Нет, совсем нет, у нас не было такого плана. План был просто попробовать оторваться, что мы и сделали. У Затем у Валттери был очень хороший темп, а у нас начались проблемы с задними шинами, и в этот момент открылось окно для пит-стопа. Так что Валттери поехал в боксы, Кими ответил на это. Ну а я думал, что имею небольшой отрыв, так что не потеряю второе место, а потому попробовал максимально атаковать. Через два круга я удивил себя, что сумел создать отрыв, позволивший выехать впереди», — приводит слова Феттеля F1Today.