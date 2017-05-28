Отрыв Феттеля от Хэмилтона в общем зачёте Формулы-1 вырос до 25 очков

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, выигравший гонку Гран-при Монако, оторвался в общем зачёте чемпионата от ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес», уже на 25 очков. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» с четырьмя очками замыкает таблицу генеральной классификации на 15-й строчке. В Кубке конструкторов отрыв «Феррари» от «Мерседеса» также увеличился — до 17 баллов.

Формула-1. Общий зачёт

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 129.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 104.

3. Валттери Боттас («Мерседес») — 75.

4. Кими Райкконен («Феррари») — 67.

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 52.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 45.

7. Серхио Перес («Форс Индия») — 34.

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 25.

9. Фелипе Масса («Уильямс») — 20.

10. Эстебан Окон («Форс Индия») — 19.

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 14.

12. Ромен Грожан («Хаас») — 9.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 5.

14. Паскаль Верляйн («Заубер») — 4.

15. Даниил Квят («Торо Россо») — 4.

Кубок конструкторов

1. «Феррари» — 196.

2. «Мерседес» — 179.

3. «Ред Булл» — 97.

4. «Форс Индия» — 53.

5. «Торо Россо» — 29.

6. «Уильямс» — 20.

7. «Рено» — 14.

8. «Хаас» — 14.

9. «Заубер» — 4.