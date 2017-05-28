Моуринью в конюшне, модный показ Квята и триумф Феттеля – в фотообзоре Формулы-1

28 мая на городской трассе Монте-Карло состоялась гонка шестого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2017 — Гран-при Монако. Пилот «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу. Его партнёр по команде Кими Райкконен завершил гонку на втором месте. Третье место занял Даниэль Риккардо. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят сошёл после удара от «Форс Индии» Серхио Переса.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии Гран-при Монако, подготовленные специальными фотокорреспондентами в Монте-Карло.