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Моуринью в конюшне, модный показ Квята и триумф Феттеля – в фотообзоре Формулы-1

28 мая 2017, воскресенье. 18:00. Авто

28 мая на городской трассе Монте-Карло состоялась гонка шестого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2017 — Гран-при Монако. Пилот «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу. Его партнёр по команде Кими Райкконен завершил гонку на втором месте. Третье место занял Даниэль Риккардо. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят сошёл после удара от «Форс Индии» Серхио Переса.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии Гран-при Монако, подготовленные специальными фотокорреспондентами в Монте-Карло.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Формула-1 Формула-1 Гран-при Монако Фото
Новости. Авто
28 мая 2017, воскресенье
18:00 Моуринью в конюшне, модный показ Квята и триумф Феттеля – в фотообзоре Формулы-1
17:54 Отрыв Феттеля от Хэмилтона в общем зачёте Формулы-1 вырос до 25 очков
17:53 Феттель не подтвердил, что у «Феррари» был план вывести его вперёд Райкконена
17:40 Верляйн: это был глупый манёвр Баттона, я коснулся головой барьера
17:39 Баттон: я нырнул внутрь, но понял, что Верляйн вообще меня не видел
17:37 Риккардо: я получил свой шанс, когда Ферстаппен и Боттас заехали на пит-стоп
17:32 Хэмилтон: я доволен результатом
17:32 Феттель: после рестарта было очень тяжело
17:15 «500 миль Индианаполиса». Гонка. Онлайн-трансляция
17:05 Феттель — гонщик дня на Гран-при Монако
16:53 Себастьян Феттель выиграл Гран-при Монако Формулы-1, Квят — сошёл
16:16 Фиттипальди выиграл вторую гонку Формулы V8 3.5 в Хересе, Оруджев — второй
15:32 Монтойя: Феттель в IndyCar был бы так же хорош, как и Алонсо
14:40 Лауда: ничто не помешает нам продлить соглашение с Боттасом
13:55 Баттон начнёт гонку Гран-при Монако с пит-лейна
12:56 Риккардо: думал, в этом году будет шанс бороться за титул, но он ускользнул
11:57 Формула-1. Гран-при Монако. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:00
11:47 Баттон: я единственный пилот «Макларена» с контрактом на следующий год
11:15 Хэмилтон: я слишком стар для участия в MotoGP
10:32 Стрельникова: в субботней гонке парни Russian Time доехали без глупостей
10:32 Вольф: машина ведёт себя словно дива
10:10 Хэмилтон: после квалификации я был опустошён
01:01 В «Хонде» признали, что их MGU-H хватает лишь на две гонки
00:48 Магнуссен раскритиковал Хэмилтона и Квята за поведение в квалификации в Монако
00:11 Стролл: мне пришлось рано завершить квалификацию из-за утечки в гидросистеме
00:05 На этапе СМП РСКГ на «Смоленском кольце» установили новый рекорд трассы
27 мая 2017, суббота
23:28 Алёшин: никакой ревности к Алонсо у меня нет, есть сочувствие
23:20 Кубица протестировал машину «СМП Рейсинг» для «24 часов Ле-Мана»
23:16 Палмер: не думаю, что 17-е место — это реальное отображение моих возможностей
22:36 Мальчик, плакавший в Барселоне, порадовался поулу Райкконена
21:58 «Рено» празднует 40-ю годовщину в Формуле-1 вместе со «Звёздными войнами»
20:58 Окон: я разочарован, но так бывает, когда разбиваешь болид перед квалификацией
20:58 Хюлькенберг: «Рено» удалось добиться прогресса, и я доволен своими кругами
20:53 Вольф: завтра Хэмилтон будет бороться до последнего круга
20:37 Шварцман рассказал, почему не сохранил третье место в первой гонке в Монако
20:36 Вандорн: жаль, что квалификация закончилась аварией, но в Монако такое бывает
20:31 Маркелов: когда Албон начал смещаться на меня, время словно остановилось!
20:02 Перес: «Форс Индия» выжала из квалификации всё, что могла
19:46 Боттас: нет ничего невозможного, когда стартуешь с третьего места
19:27 Ки: все выходные Квят буквально летал и заслуживал место в третьем сегменте
19:23 Георгий Чивчян выиграл второй этап Russian Drift Series
19:22 Ферстаппен: завтра хочу снять проклятие, которое преследует меня в Монако
18:59 Сайнс: определённо, это мой лучший круг в квалификации за весь сезон
18:35 Квят: если бы не жёлтые флаги, мог быть и выше
18:26 Риккардо: «Ред Булл» допустил глупую ошибку
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