Райкконен: рад за команду, но не за себя

Пилот «Феррари» Кими Райкконен заявил, что рад за командный результат, но расстроен своим выступлением.

«Сейчас я пытаюсь понять то, чего я ещё не могу знать. Очевидно, что время пит-стопа было не идеальным и он мне определённо не помог. Но в конце концов я должен смотреть на результат. Факт в том, что наши две машины первые. Я рад за команду, но не за себя.

В будущем я не буду игнорировать то, что мне говорят во время гонки. Если не доверять никому, то всё очень усложнится. Мы всегда стараемся работать как можно лучше. Как я говорил, мы закончили гонку на первом и втором местах. Я думаю, что на каждое принятое решение есть свои причины", — приводит слова финна F1Today.