Грожан: впервые обе машины «Хааса» попали в топ-10, так что это очень хорошо

Пилот Формулы-1 Ромен Грожан, выступающий в составе «Хааса», прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Монако, где он занял восьмое место.

«Впервые обе наши машины попали в топ-10, так что это очень хорошо, особенно в Монако. Это была трудная гонка. Нам не хватало скорости, чтобы оставаться с первыми двумя парнями. К сожалению, впереди ничего не происходило, все события разворачивались позади меня. Льюис Хэмилтон ехал без трафика, а затем сумел обойти нас во время пит-стопа. Тем не менее здорово, когда обе машины в очках. Нам удалось проехать без проблем, и я ехал так быстро, как только мог. Нам многое нужно проанализировать и понять, но мы растём как команда», — отметил Грожан для пресс-релиза «Хааса».