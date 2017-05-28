Окон: в Монако «Форс Индия» просто не хватило удачи

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Монако Формулы-1, в которой он стал 12-м.

«Это был трудный день и сложный уик-энд в целом. В гонке ничего не работало, и очень жаль, потому что у нас была хорошая скорость и мы должны были финишировать в очках. В самом начале я боролся с Фелипе, и нам удалось объехать его во время пит-стопа, но затем у меня приключился прокол, и нужно было сделать дополнительную остановку. Это очень сильно повлияло на мою гонку. Так что мне немного не повезло, но я хочу сконцентрироваться на положительных вещах. Машина отлично вела себя без трафика, а команда принимала правильные решения. Нам просто не хватило удачи», — отметил Окон для пресс-релиза «Форс Индия».