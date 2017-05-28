Вольф: седьмое место было оптимальным результатом для Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что Льюис Хэмилтон не смог бы подняться выше седьмого места на Гран-при Монако, а у Валттери Боттаса не было шансов отстоять третье место в борьбе с Даниэлем Риккардо.

«Мы рассчитали, что седьмое место будет оптимальным результатом при отсутствии инцидентов, и именно его он занял.

С Валттери нам было сложно потому, что он застрял между молотом и наковальней. Нужно было прикрыть Ферстаппена, проходившего очень быстрые сектора, и в то же время сам Валттери ехал всё медленнее. Он потерял полсекунды в среднем секторе и сказал, что шины умерли. К сожалению, после этого Риккардо выдал несколько восхитительных кругов, и так всё сложилось.

В этот уик-энд наша машина была недостаточно быстра. Мы начали отставать в четверг и так и не догнали. Шины то работали, то нет, Льюис временами был быстр — нам во многом надо разобраться", — цитирует Вольфа официальный сайт Формулы-1.