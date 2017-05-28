Тост: в инциденте Квята и Переса полностью виноват пилот «Форс Индия»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост подвёл итоги гонки Гран-при Монако Формулы-1, в которой Карлос Сайнс-младший занял шестое место, а Даниил Квят сошёл с трассы из-за столкновения с Серхио Пересом.

«С самого начала выходных здесь в Монако у нас была очень конкурентоспособная машина, и наши пилоты показывали очень хорошую скорость с четверга. В субботу Карлос очень мощно провёл квалификацию, заняв шестую позицию. С другой стороны, Даниилу немного не повезло из-за жёлтого флага, вызванного аварией Вандорна. Это случилось на быстрейшем круге Даниила, так что он вынужден был притормозить и занял в итоге лишь 11-е место. В гонке он стартовал с девятой позиции, потому что оба пилота «Макларена» получили штрафы. К сожалению, он стартовал не лучшим образом и уступил две позиции Хюлькенбергу и Магнуссену. Дальше он показывал конкурентоспособное выступление, и когда ехал без траффика, показывал достойное время на круге. К сожалению, его гонка была окончена из-за столкновения с Пересом, которое было полностью виной пилота «Форс Индия», потому что на этой части трассы обгонять нельзя.

Что касается Карлоса, он проделал отличную работу. Он отлично стартовал, защитил свою позицию и провёл хорошую гонку. Он уверенно противостоял давлению Хэмилтона, не допускал ошибок и определённо заслуживает шестого места. Команда по-прежнему занимает пятую строчку в Кубке конструкторов, потому что набрала восемь очков. Теперь у нас 29 баллов, и мы на 9 опережаем «Уильямс». Это очень положительный результат, и я бы хотел поблагодарить всех — инженеров за хорошие настройки, механиков за быстрые пит-стопы. Теперь мы сосредоточимся на гонке в Канаде. Посмотрим, на что мы будем способны там», — отметил Тост для пресс-релиза «Торо Россо».