В «Рено» знали о риске поломки коробки передач на болиде Хюлькенберга

Глава «Рено» Сириль Абитебуль признал, что команда ещё до гонки Гран-при Монако знала о возможной поломке коробки передач на болиде Нико Хюлькенберга.

«В целом это был разочаровывающий уик-энд, на котором мы рассчитывали продолжить свой прогресс в чемпионате. Команда много работала в пятницу, что позволило решить возникшие на тренировках проблемы и обеспечить себе два уважаемых места.

Наш анализ показал, что на коробке передач Нико был риск поломки, но мы решили оставить её и избежать штрафа за смену. Чтобы набирать очки при нашем текущем уровне, надо рисковать. Сегодня это не окупилось. Жаль, ведь у Нико был хороший темп", — цитирует Абитебуля пресс-служба команды.