Сато выиграл «500 миль Индианаполиса», Алёшин — 13-й, Алонсо сошёл

Бывший пилот Формулы-1 Такума Сато выиграл гонку «500 миль Индианаполиса». Вторым финишировал Элио Кастроневес. Третье место занял Эд Джонс.

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо успел полидировать по ходу гонки, но не добрался до финиша. Незадолго до конца его двигатель задымил на прямой, и Алонсо был вынужден сойти.

Россиянин Михаил Алёшин пострадал в столкновении с Эдом Карпентером и финишировал 13-м.

Победитель квалификации Скотт Диксон попал в страшную аварию, врезавшись в болид Джея Ховарда. Машина Диксона взлетела в воздух и разлетелась на части при падении. Пилот не пострадал.

IndyCar. «500 миль Индианаполиса». Гонка

1. Такума Сато (Andretti)

2. Элио Кастроневес (Team Penske) +0.2011

3. Эд Джонс (Dale Coyne Racing) +0.5278

4. Макс Чилтон (Chip Ganassi Racing) +1.1365

5. Тони Канаан (Chip Ganassi Racing) +1.6472

6. Хуан Пабло Монтойя (Team Penske) +1.7154

7. Александер Росси (Andretti) +2.4222

8. Марко Андретти (Andretti Autosport) +2.5410

9. Габби Чавес (Harding Racing) +3.8311

10. Карлос Муньос (AJ Foyt) +4.5319

…

13. Михаил Алёшин (Schmidt Peterson) +5.6993

Фернандо Алонсо (McLaren-Honda Andretti) — не финишировал

Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — не финишировал.