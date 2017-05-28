Алонсо: во второй раз на «Инди 500» мне будет легче

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо отметил, что ещё не знает, вернётся ли когда-нибудь на «500 миль Индианаполиса», но если вернётся, то будет чувствовать себя увереннее. Испанец не смог добраться до финиша в своей дебютной «Инди 500» из-за поломки мотора.

«Ещё слишком рано говорить о новом участии, первая гонка только закончилась. Я чувствую себя боеспособным. Если я вернусь, то с тем, от чего знаю, чего ожидать. Во второй раз мне будет легче.

Спасибо всему IndyCar, Индианаполису и фанатам. Это был один из лучших этапов в моей карьере", — цитирует Алонсо GP Update.