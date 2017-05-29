Стролл: возникла проблема, из-за которой пришлось остановиться

Гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл прокомментировал сход в концовке Гран-при Монако из-за проблем с тормозами.

«Я нормально пилотировал, но затем возникла проблема, из-за которой пришлось остановиться. К сожалению, такие вещи случаются, особенно в Монако. Были разные инциденты, из-за которых шины потеряли температуру, потом было очень трудно её восстановить. Но следующая гонка — моя домашняя, и я позитивно настроен перед ней. Домашний Гран-при обещает стать особенным, а я знаю, что наша машина может быть там сильна», — приводит слова Стролла пресс-служба «Уильямса».