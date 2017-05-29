Маркьонне: эта победа в Монако станет частью истории «Феррари»

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне назвал исторической победу команды на Гран-при Монако. Гонку выиграл пилот «Скудерии» Себастьян Феттель, а его напарник Кими Райкконен финишировал вторым.

«Наконец-то свершилось что-то, чего мы ждали долгое время. Эта гонка станет частью нашей истории. Это не просто победа, а победный дубль на такой трассе, как Монако, имеющей большие традиции, где «Феррари» уже делала дубль с Шумахером и Баррикелло. Это была захватывающая гонка, где мы увидели настоящую «Феррари».

Мои поздравления пилотам и всей команде, как тем, кто работал на трассе, так и работавшим на заводе. Это автомобиль, который наконец приносит удовлетворение нашим тифози», — цитирует Маркьонне GPUpdate.