Бусыгин: после второго этапа RDS осталось чувство незаконченности

Серебряный призёр этапа Russian Drift Series Павел Бусыгин остался доволен своим выступлением, несмотря на поражение от Георгия Чивчяна в финале.

«Конечно, я доволен, это очень хороший результат. Но некое чувство незаконченности, естественно, остаётся. Всегда хочется быть первым. Но в целом безумно доволен.

С Чивчяном всегда кайфово ездить — ты не ожидаешь никаких подстав. Он всегда ездит по правильной траектории, поэтому можно рисковать и ехать максимально близко.

Конечно, рассчитываю продолжить такое выступление в Рязани. Не люблю ничего загадывать, но что будет «мясо», это по-любому", — передаёт слова Бусыгина корреспондент «Чемпионата» Иван Матушкин.