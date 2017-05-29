Прост: Хюлькенберг — именно такой пилот, какой нужен «Рено»

Четырёхкратный чемпион мира в Формуле-1 Ален Прост считает, что в лице Нико Хюлькенберга команда «Рено» обрела именно того пилота, какой был ей необходим. В текущем сезоне немец принёс команде из Энстоуна 14 очков, в то время как его напарник британец Джолион Палмер не набрал ни одного.

«Нико — как раз такой пилот, какой нужен «Рено». Он очень харизматичен и обладает сильным характером, что может помочь команде становиться всё лучше и лучше», — цитирует Проста немецкое информационное агентство SID.