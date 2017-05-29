Экклстоун: Формула-1 сейчас функционирует как филиал Starbucks

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун раскритиковал новое руководство «Королевских автогонок» из Liberty Media за ставку на повышение интереса к гонкам за счёт активного использования социальных сетей.

«Они делают то, чего я никогда не делал и никогда бы не сделал. Я никогда не верил в подобный образ общения, потому что не верю, что соцсети делают большой вклад в Формулу-1. Теперь Ф-1 работает как филиал Starbucks (сеть кофеен. — Прим. «Чемпионата»), когда кто-то всегда подливает в кофе молоко», — цитирует Экклстоуна Welt am Sonntag.