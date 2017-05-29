Умер создатель болидов Lola Эрик Бродли

Основатель компании по производству автомобилей Lola Эрик Бродли скончался в Великобритании на 89-м году жизни. Его компания выпускала гоночные болиды для различных серий с 1958 года, когда была создана первая Lola Mk1.

В Формуле-1 Бродли сотрудничал с «Хондой» (их совместный болид выиграл Гран-при Италии—1967) и Грэмом Хиллом. Крайне успешны болиды Lola были в IndyCar — Марио и Марко Андретти, Найджел Мэнселл, Бобби Рейхал и Кристиано да Матта становились на них чемпионами серии. Хилл также выиграл на этой машине «500 миль Индианаполиса».