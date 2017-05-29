Баттон: Формула-1 двинулась в верном направлении

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон положительно оценил изменения в серии, вернувшись за руль на Гран-при Монако.

«Всё, что я знаю, — я проехал гораздо быстрее, чем в прошлом году, и получил больше удовольствия. Должен сказать, что был слегка разочарован, когда узнал, что машины станут тяжелее при новых правилах, но это самая сложная трасса для тяжёлых машин, а болид был весьма проворен. Формула-1 определённо двинулась в верном направлении.

Увлекательно, когда команды сильно прибавляют в скорости и прижимной силе. Такой Ф-1 и должна быть", — приводит слова Баттона Autosport.