На Гран-при Италии MotoGP пройдёт акция в честь Ники Хэйдена

MotoGP проведёт акцию в честь погибшего пилота Ники Хэйдена на Гран-при Италии. На этапе в Муджелло выставят четыре байка, на которых американец выступал в своей карьере: «Хонду», на которой он стал чемпионом в 2006 году, «Дукати», на котором Ники выступал пять сезонов, «Аспар Хонду» — он провёл с ней последние два года в MotoGP, и «Хонду» из Мирового супербайка, на которой он ездил в 2017 году.

Хэйден скончался 22 мая в больнице от травм головы и груди, полученных в аварии. Велосипед гонщика столкнулся с автомобилем.