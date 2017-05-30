Хэмилтон сравнил нынешний болид «Феррари» с прошлогодней машиной «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнил нынешний болид «Феррари» с прошлогодней машиной своей команды (W07), которая практически не имела слабых мест.

«Болид «Феррари», кажется, хорош везде. Последующие 14 гонок будут очень и очень трудными. У «Феррари», возможно, самый сильный болид в этом году, он немного напоминает нашу прошлогоднюю машину, которая хорошо работала на всех трассах.

Наша нынешняя машина в настоящее время хороша не на каждой трассе. Чем больше гонок мы проводим, тем больше узнаём и становимся сильнее. И мы всё ещё набираем некоторое количество очков», — цитирует Хэмилтона Crash.