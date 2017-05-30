В «Ред Булл» простили Ферстаппену вспышку гнева в гонке Гран-при Монако

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что команда простила Максу Ферстаппену вспышку гнева, случившуюся по ходу гонки Гран-при Монако. Голландец выразил негодование по радио, когда его напарник Даниэль Риккардо обошёл его за счёт более позднего пит-стопа.

«Конечно, я это понимаю. Когда вы финишируете позади напарника, учитывая, что в определённый момент он был позади вас, то можете быть рассержены. Но как только обстоятельства были объяснены, всё устаканилось», — цитирует Хорнера Auto Hebdo.