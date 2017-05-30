З. Браун: вероятно, в 2018 году Алонсо на «Инди 500» не вернётся

Глава «Макларена» Зак Браун заявил, что Фернандо Алонсо вряд ли выступит на «500 милях Индианаполиса» в 2018 году, так как к тому времени команда планирует дать ему боеспособную машину в Формуле-1.

«Надеюсь, он вернётся на трассу в Монако с нами, чтобы выиграть там снова. А это значит, что возвращение на „Инди 500“, вероятно, не случится в 2018 году. Конечно, календарь ещё не свёрстан, но наша главная цель — победить в Монако с Фернандо за рулём. Думаю, однажды он вернётся на „Инди“, но не знаю, в каком году. Он хочет завоевать „Тройную корону“, и я не верю, что он рассчитывал победить с первого раза. Думаю, он туда вернётся», — цитирует Брауна UOL.