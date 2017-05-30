Койн: Джонса ограбили, отдав приз лучшему новичку «Инди 500» Алонсо

Глава команды Dale Coyne Racing Дэйл Койн недоволен тем, что лучшим новичком «500 миль Индианаполиса» признали Фернандо Алонсо, а не пилота его команды Эда Джонса, который финишировал третьим. Алонсо до финиша не добрался.

«Кто вообще участвовал в этом голосовании? Все теле- и радиостанции Индианаполиса говорили, что Эд заслужил этот приз. Это не честно, они как минимум должны были дать совместный приз.

Эд установил пятое лучшее время в гонке, шёл на пять позиций выше Алонсо, когда тот сошёл, долго ехал с дырой в носовом обтекателе и шёл последним, а иначе мог и вовсе выиграть гонку. Все в Интернете говорят, что Эда ограбили. Это просто цирк", — цитирует Койна Racer.