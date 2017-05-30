Сезон-2018 Формулы-1 может стартовать 18 марта

Организаторы Гран-при Австралии хотят провести гонку следующего года 18 марта. В нынешнем году Гран-при в Мельбурне совпал с началом сезона австралийской футбольной лиги. Чтобы избежать повторения ситуации в 2018 году, организаторы хотят сдвинуть гонку на неделю раньше.

Сейчас промоутеры Гран-при ведут переговоры о переносе с владельцами Формулы-1 Liverty Media.

«Мы работаем над этим вопросом вместе с FOM и уверены, что найдём выход из положения. Было бы здорово, если бы гонка прошла 18 марта», — цитирует организатора Гран-при Эндрю Уэстакотта Fairfax.

Гран-при Австралии традиционно открывает календарь Формулы-1.