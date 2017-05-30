Масса: мне повезло с аварией Переса и Квята, но я ждал таких ситуаций

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса заявил, что с начала Гран-при Монако ждал ситуаций, подобных аварии Серхио Переса и Даниила Квята, благодаря которой он отыграл две позиции.

«Когда сейфти-кар выехал из-за аварии Паскаля Верляйна, я смог поставить свежие шины, не теряя позиций. И эту тактику скопировал Серхио Перес. Так что мы выехали на трассу в одинаковых условиях и были очень быстры.

Я видел, что Серхио агрессивен впереди меня, и когда он допустил ошибку в «Раскассе», выбив Даниила Квята, я смог спокойно объехать их обоих и выйти на девятое место. Мне повезло в этой ситуации, но она типична для Монте-Карло. Потому я и выжидал с самого начала гонки", — цитирует Массу Motorsport.