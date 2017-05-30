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Масса: мне повезло с аварией Переса и Квята, но я ждал таких ситуаций

30 мая 2017, вторник. 22:33. Авто

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса заявил, что с начала Гран-при Монако ждал ситуаций, подобных аварии Серхио Переса и Даниила Квята, благодаря которой он отыграл две позиции.

«Когда сейфти-кар выехал из-за аварии Паскаля Верляйна, я смог поставить свежие шины, не теряя позиций. И эту тактику скопировал Серхио Перес. Так что мы выехали на трассу в одинаковых условиях и были очень быстры.

Я видел, что Серхио агрессивен впереди меня, и когда он допустил ошибку в «Раскассе», выбив Даниила Квята, я смог спокойно объехать их обоих и выйти на девятое место. Мне повезло в этой ситуации, но она типична для Монте-Карло. Потому я и выжидал с самого начала гонки", — цитирует Массу Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Даниил Квят Серхио Перес Фелипе Масса Формула-1 Гран-при Монако
Новости. Авто
30 мая 2017, вторник
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