Хорнер: Ферстаппен потерял секунду на пит-лейне, иначе он обошёл бы Боттаса

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что команда была права, пораньше зазывая Макса Ферстаппена в боксы на Гран-при Монако, хотя из-за этого он и потерял одну позицию.

«Мы посмотрели на круг Переса после пит-стопа — он был впечатляющим. И вместо того, чтобы просто сидеть позади Валттери и не совершать попыток, решили: „Хорошо, впереди будет трафик“. Мы видели, что трафик сильно влияет на других, что у „Феррари“ упала скорость из-за него. И решили заехать раньше.

Кажется, мы потеряли секунду на пит-лейне. Не на пит-стопе, а на самом пит-лейне, и это сделало разницу. Проведи мы идеальный пит-стоп и хороший выезд с него… Этого хватило бы, чтобы обойти Боттаса.

Боттас в свою очередь прикрывал Макса, что дало шанс Даниэлю. Он вышел на свободное пространство и сумел обойти их обоих", — приводит слова Хорнера Autosport.