Кальтенборн: я очень зла на Баттона

Руководитель «Заубера» Мониша Кальтенборн раскритиковала пилота «Макларена» Дженсона Баттона за попытку обгона Паскаля Верляйна на Гран-при Монако, которая привела к столкновению и сходу обоих пилотов. Стюарды признали Баттона виновным в эпизоде.

«Я очень зла потому, что не понимаю, как может произойти такая ситуация. Не понимаю, как кто-то может повести себя настолько неправильно. У него не было ни одного шанса совершить обгон, вот почему я не понимаю, зачем он сделал такой манёвр», — приводит слова Кальтенборн.