Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Участие Валентино Росси в Гран-при Италии под вопросом

31 мая 2017, среда. 10:39. Авто

Участие пилота «Ямахи» Валентино Росси в гонке Гран-при Италии находится плод вопросом, утверждает Guido Meda. 25 мая после падения на тренировке по мотокроссу итальянец был доставлен в больницу, где провёл всю ночь. Серьёзных повреждений у гонщика выявлено не было, однако он всё ещё испытывает болевые ощущения, которые могут помешать ему участвовать в гонке. Лишь на утренней пятничной тренировке Росси сможет понять, будет ли это для него проблемой.

«У него болят мышцы живота, поэтому он занимается лишь лёгкой подготовкой. В четверг ему предстоит пройти медицинские тесты, чтобы получить допуск к гонке. Но это кажется лишь формальностью. Реальный предел — это его болевой порог. В пятницу утром он поймёт будут болевые ощущения для него проблемой или нет», — отмечает итальянское СМИ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Валентино Росси MotoGP
Новости. Авто
31 мая 2017, среда
11:05 Организаторы ГП Австралии хотят провести гонку в сезоне-2018 в середине марта
10:39 Участие Валентино Росси в Гран-при Италии под вопросом
09:58 IndyCar. Гутьеррес — один из кандидатов на замену Бурде в текущем сезоне
00:39 Кальтенборн: я очень зла на Баттона
30 мая 2017, вторник
23:11 Хорнер: Ферстаппен потерял секунду на пит-лейне, иначе он обошёл бы Боттаса
22:33 Масса: мне повезло с аварией Переса и Квята, но я ждал таких ситуаций
22:00 Сезон-2018 Формулы-1 может стартовать 18 марта
20:17 Койн: Джонса ограбили, отдав приз лучшему новичку «Инди 500» Алонсо
19:17 Сато получил $ 2,5 млн за победу на «Инди 500», Алонсо — $ 305 тыс.
18:38 Хаас: топ-команды заслужили больший доход, чем остальные
18:03 З. Браун: вероятно, в 2018 году Алонсо на «Инди 500» не вернётся
17:14 Вольф: болиду «Мерседеса» не нравятся шины, почему — загадка
17:06 Лауда: у Феттеля должен быть сход, иначе всё закончено
15:47 Чагин: новый двигатель повлёк за собой изменения во внешнем виде «КАМАЗа»
15:33 Алонсо: на 2018 год двери закрыты только в «Ред Булл»
15:05 Абитебуль признал, что Палмеру не гарантировано место в «Рено»
13:58 В «Ред Булл» простили Ферстаппену вспышку гнева в гонке Гран-при Монако
13:14 Густав Малья протестирует болид «Заубера» в Венгрии
12:28 Пилоты определились с выбором шин на Гран-при Канады
11:55 Хэмилтон сравнил нынешний болид «Феррари» с прошлогодней машиной «Мерседеса»
11:10 Алонсо признан новичком года по итогам «Индианаполиса 500»
10:43 «Рено» ведёт переговоры с Серхио Пересом
10:00 Хэмилтон: битва за титул ещё не закончена, это марафон, а не спринт
00:38 Кастроневес: противно снова финишировать вторым на «Инди 500»
00:12 На Гран-при Италии MotoGP пройдёт акция в честь Ники Хэйдена
29 мая 2017, понедельник
23:35 Сато: на «500 милях Индианаполиса» я ждал момента
22:29 ФИА пытается гармонизировать календари Формулы-1, WEC и Формулы-E
22:26 Баттон: Формула-1 двинулась в верном направлении
21:30 Арривабене: Райкконен потерял слишком много времени за круговыми
20:31 Алонсо: должен и дальше преследовать цель выиграть «Инди 500»
19:09 Умер создатель болидов Lola Эрик Бродли
19:08 Пучинин: в топ-8 была встреча самого мощного и самого маломощного автомобилей
18:37 «Макларен» впервые в истории не набрал очков в первых шести гонках
18:02 Тост: нельзя ездить так, как Перес, тут нечего обсуждать
17:09 «Рено» перешёл на работу над болидом-2018
16:40 Экклстоун: Формула-1 сейчас функционирует как филиал Starbucks
16:02 Прост: Хюлькенберг — именно такой пилот, какой нужен «Рено»
15:09 Эрикссон возложил вину за аварию в Монако на тормоза
14:48 Раздел «Автоспорт» открыл своё сообщество в соцсети «ВКонтакте»
14:08 Диксон подтвердил, что не получил серьёзных травм в аварии на «Инди 500»
13:12 Зак Браун не удивлён отказом мотора «Хонды» у Алонсо в гонке «Инди 500»
12:21 Вольф: победа Феттеля в Монако не была подстроена «Феррари»
11:59 Бусыгин: после второго этапа RDS осталось чувство незаконченности
11:41 Вольф: теперь «Мерседес» — аутсайдер и должен догонять «Феррари»
11:21 Алёшин: механики просто заделали пробоину чёрным скотчем
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Применит ли "Феррари" командную тактику, если Райкконен будет лидировать впереди Феттеля?
Да
119 (42%)
Нет
164 (58%)
Проголосовало: 283
Архив →
© championat.com, 2000–2017