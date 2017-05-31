Алонсо: во второй половине сезона «Макларен» будет сильнее

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо ожидает, что во второй половине сезона британская команда будет более конкурентоспособной,

«В Канаде мы будем стараться продолжать улучшаться. Кажется, с каждым разом машина работает всё лучше, учитывая седьмое место на стартовой решётке в Барселоне и прохождение обоих болидов в Q3 в Монако. Во второй половине сезона мы будем более конкурентоспособными.

Что касается моего будущего, то пока ничего не ясно. Однако я вижу больше возможностей, чем когда-либо. Но пока всё ещё рано. После лета я спокойно оценю всё и выберу тот вариант, который мне больше понравится», — цитирует Алонсо Marca.