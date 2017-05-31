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Петров не верит в применение «Феррари» командной тактики в Монако

31 мая 2017, среда. 14:07. Авто

Российский гонщик Виталий Петров не верит в то, что «Феррари» прибегла к командной тактике в Монако, чтобы вывести в лидеры Себастьяна Феттеля за счёт более позднего пит-стопа, подвинув Кими Райкконена.

«Комментарии, которые дали главы команды, а также сам Феттель после гонки, на самом деле все хорошо объясняют. В «Феррари» должны были ответить на пит-стоп Валттери Боттаса, потому что существовал риск потери позиции – Кими с Себастьяном оторвались недостаточно, чтобы команда могла не реагировать, и первым на пит-стоп позвали именно Райкконена. Это негласное правило в командах – преимущество должен получить тот пилот, который лидирует, и именно Кими первым получил новые шины.

Другое дело, что после выезда на трассу он оказался непосредственно за круговыми и потерял в итоге время, которое и могло стоить ему позиции. Шины Себастьяна при этом ещё позволяли ему атаковать, и его темп был достаточно хорош, чтобы оставить его на трассе.

Если бы в «Феррари» этого не сделали, вопросы к команде могли остаться уже у него. Такое случается. Обстоятельства сложились так, что Кими не повезло, но я не думаю, что «Скудерия» сознательно пошла на то, чтобы вывести вперёд Феттеля. – не на этой стадии чемпионата», — написал Петров в своём блоге на Motorsport.

Источник: Motorsport.com Россия Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Виталий Петров Кими Райкконен Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Монако
Новости. Авто
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Применит ли "Феррари" командную тактику, если Райкконен будет лидировать впереди Феттеля?
Да
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164 (58%)
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