Denver Post уволил журналиста за неуважительное высказывание в адрес Сато

Американское издание Denver Post уволило журналиста Терри Фрая за «неприемлемое высказывание» в адрес Такумы Сато, которое тот позволил себе в «Твиттере» после победы японского гонщика в гонке «Индианаполис 500». Сато стал первым представителем Японии, победившим в «Инди 500» за 101-летнюю историю гонки.

«Ничего личного, но мне некомфортно от того, что японский гонщик выиграл «Индианаполис 500» в день поминовения», — написал Фрай.

Об увольнении Фрая за данное высказывание Denver Post объявило в официальном пресс-релизе.

День поминовения — Национальный день памяти США, который отмечается в последний понедельник мая, он посвящён памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооружённых конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие.