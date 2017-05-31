«Форс Индия»: Перес не безрассуден, Квяту нужно было ехать по узкой траектории

Главный операционный директор «Форс Индия» Отмар Зафнауэр считает, что Даниил Квят сам спровоцировал манёвр Серхио Переса, взяв неверную траекторию в повороте «Раскасс» на Гран-при Монако, и наказывать мексиканца было не за что. Перес попытался пройти россиянина, что привело к аварии.

«Он жёстко атакует, но он не безрассуден. Он обогнал Лэнса Стролла, Джолиона Палмера, Стоффеля Вандорна и попробовал обойти Квята. Вероятно, он совершил больше всех обгонов в этой гонке, и три из четырёх попыток были успешны.

Кажется, в ФИА недавно сказали: «Дайте им бороться». Они передумали? По-моему, это был гоночный инцидент. Дверь была открыта, потом её закрыли. Это сломало и гонку Чеко, он получил достаточное наказание. Не понимаю, почему в «Торо Россо» хотели чего-то ещё. Да, это сломало гонку Квяту, но нельзя оставлять дверь так широко открытой. Проходи «Раскасс» как следует, езжай по узкой траектории, как все, и такого не будет", — цитирует Зафнауэра Autosport.