Карякин пропустит «Шёлковый путь» и может пропустить «Дакар»-2018

Чемпион «Дакара» в зачёте квадроциклов Сергей Карякин пропустит ралли-марафон «Шёлковый путь» и может пропустить «Дакар»-2018 из-за финансовых проблем.

«К сожалению, я не нашёл ни поддержки, ни спонсоров, поэтому вынужден пропустить эту гонку. Были переговоры со спонсорами, но подтверждения я не получил. Что касается „Дакара“-2018, то в середине июля будет последний срок подачи заявок, если ничего не изменится, то не поеду. Не так много времени осталось, на самом деле», — приводит слова Карякина «Р-Спорт».