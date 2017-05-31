Булье: «Макларен» готов рассмотреть все варианты возвращения в лидеры

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье заявил, что его команда готова рассмотреть все варианты, которые могут вернуть её в лидеры Формулы-1 в следующем сезоне.

«Мы должны разобраться со своими проблемами, а самые существенные из них — в задней части болида. 2018 год недалеко, и нам надо оценить, как мы переберёмся в переднюю часть пелотона. Как говорит мой партнёр Джонатон Нил, все варианты на столе и мы должны вернуться в лидеры. Мы пока не уверены, как это сделать, но работаем над этим», — цитирует Булье ESPN.