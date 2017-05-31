Ньюи: «Ред Булл» не знал, чья стратегия лучше — Ферстаппена или Риккардо

Технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи выступил в защиту тактики пит-стопов команды на Гран-при Монако, которой остался недоволен Макс Ферстаппен. После пит-стопов Даниэль Риккардо оказался впереди него, хотя прежде был позади.

«Мы обсуждали заранее, что, если застрянем двумя машинами за Боттасом, разделим стратегию. До гонки было не ясно, что лучше — недосидеть или пересидеть. Они были близки, и решение недосидеть почти сработало. К сожалению, у Макса был немного медленный пит-стоп. Очевидно, что, когда один пилот не досиживает, а другой пересиживает, тому, кто впереди, лучше недосидеть. Так мы и сделали.

Мы обсуждали всё перед гонкой и честно сказали обоим пилотам, что не знаем, какой вариант лучше. Это обычная ситуация: пилот выбирается из-за руля и не понимает, как так вышло. В нём всё ещё бурлит адреналин", — цитирует Ньюи Motorsport.