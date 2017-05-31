Росси: боль в животе и груди сильная, но я хочу выйти на старт Гран-при Италии

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси подтвердил, что ещё чувствует боль после падения на тренировке, но намерен выступить на грядущем Гран-при Италии.

«К сожалению, я попал в аварию во время тренировки в мотокроссе. Боль в животе и груди всё ещё сильная. К счастью, моё состояние улучшается с каждым днём, и это позволяет мне более позитивно думать о уик-энде в Муджело. Я очень сильно хочу выйти на старт Гран-при Италии и работаю над скорейшим возвращением. Будет нелегко, но у меня есть ещё несколько дней на лечение. В четверг я пройду медосмотр, чтобы получить допуск на трассу. Я сделаю всё, что смогу, чтобы быть на трассе в воскресенье», — цитирует Росси Autosport.