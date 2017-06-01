Норрис проводит тесты болида «Макларена» 2011 года

Участник молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис проводит тесты на болиде команды для Формулы-1 на португальской трассе в Альгарве. Норрис работает на болиде MP4-26 от 2011 года. Тесты проходят в течении двух дней — с 31 мая по 1 июня, сообщает Autosport.

В нынешнем сезоне Норрис выступает в европейской Формуле-3 и идёт на втором месте в чемпионате, имея столько же очков, сколько лидер первенства Джоэл Эрикссон. На счету Норриса две победы, четыре вторых и одно третье место в девяти гонках сезона.