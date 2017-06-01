Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Норрис проводит тесты болида «Макларена» 2011 года

1 июня 2017, четверг. 00:33. Авто

Участник молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис проводит тесты на болиде команды для Формулы-1 на португальской трассе в Альгарве. Норрис работает на болиде MP4-26 от 2011 года. Тесты проходят в течении двух дней — с 31 мая по 1 июня, сообщает Autosport.

В нынешнем сезоне Норрис выступает в европейской Формуле-3 и идёт на втором месте в чемпионате, имея столько же очков, сколько лидер первенства Джоэл Эрикссон. На счету Норриса две победы, четыре вторых и одно третье место в девяти гонках сезона.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Макларен тесты Формулы-1
Новости. Авто
1 июня 2017, четверг
00:33 Норрис проводит тесты болида «Макларена» 2011 года
31 мая 2017, среда
23:52 Росси: боль в животе и груди сильная, но я хочу выйти на старт Гран-при Италии
22:15 Булье: Вандорну надо быть более гибким в стиле пилотажа
21:51 В честь 30-летия первой победы Сенны в Монако выпустят коллекцию монет
20:13 Ньюи: «Ред Булл» не знал, чья стратегия лучше — Ферстаппена или Риккардо
19:18 Джовинацци поработает с «Хаасом» на семи Гран-при в сезоне-2017
18:44 Третий этап RDS-2017 пройдёт 10-11 июня в Рязани
18:39 Булье: «Макларен» готов рассмотреть все варианты возвращения в лидеры
18:10 Карякин пропустит «Шёлковый путь» и может пропустить «Дакар»-2018
17:13 «Форс Индия»: Перес не безрассуден, Квяту нужно было ехать по узкой траектории
16:52 Denver Post уволил журналиста за неуважительное высказывание в адрес Сато
16:00 Хорнер беспокоится насчёт последующих трёх гонок для «Ред Булл»
15:07 Феттель: впереди ещё долгий путь, чтобы сейчас думать о преимуществе по очкам
14:39 Вольф: «Феррари» опережает «Мерседес» в развитии болида на 16 недель
14:07 Петров не верит в применение «Феррари» командной тактики в Монако
14:00 Алонсо: во второй половине сезона «Макларен» будет сильнее
13:15 Алези: победа Феттеля в Монако была чистой, никакой командной тактики
12:41 В «Пирелли» недовольны намёками на фаворитизм в пользу «Феррари»
11:46 Джовинацци сядет за руль болида «Хааса» на тренировке ГП Великобритании
10:39 Участие Валентино Росси в Гран-при Италии под вопросом
09:58 IndyCar. Гутьеррес — один из кандидатов на замену Бурде в текущем сезоне
00:39 Кальтенборн: я очень зла на Баттона
30 мая 2017, вторник
23:11 Хорнер: Ферстаппен потерял секунду на пит-лейне, иначе он обошёл бы Боттаса
22:33 Масса: мне повезло с аварией Переса и Квята, но я ждал таких ситуаций
22:00 Сезон-2018 Формулы-1 может стартовать 18 марта
20:17 Койн: Джонса ограбили, отдав приз лучшему новичку «Инди 500» Алонсо
19:17 Сато получил $ 2,5 млн за победу на «Инди 500», Алонсо — $ 305 тыс.
18:38 Хаас: топ-команды заслужили больший доход, чем остальные
18:03 З. Браун: вероятно, в 2018 году Алонсо на «Инди 500» не вернётся
17:14 Вольф: болиду «Мерседеса» не нравятся шины, почему — загадка
17:06 Лауда: у Феттеля должен быть сход, иначе всё закончено
15:47 Чагин: новый двигатель повлёк за собой изменения во внешнем виде «КАМАЗа»
15:33 Алонсо: на 2018 год двери закрыты только в «Ред Булл»
15:05 Абитебуль признал, что Палмеру не гарантировано место в «Рено»
13:58 В «Ред Булл» простили Ферстаппену вспышку гнева в гонке Гран-при Монако
13:14 Густав Малья протестирует болид «Заубера» в Венгрии
12:28 Пилоты определились с выбором шин на Гран-при Канады
11:55 Хэмилтон сравнил нынешний болид «Феррари» с прошлогодней машиной «Мерседеса»
11:10 Алонсо признан новичком года по итогам «Индианаполиса 500»
10:43 «Рено» ведёт переговоры с Серхио Пересом
10:00 Хэмилтон: битва за титул ещё не закончена, это марафон, а не спринт
00:38 Кастроневес: противно снова финишировать вторым на «Инди 500»
00:12 На Гран-при Италии MotoGP пройдёт акция в честь Ники Хэйдена
29 мая 2017, понедельник
23:35 Сато: на «500 милях Индианаполиса» я ждал момента
22:29 ФИА пытается гармонизировать календари Формулы-1, WEC и Формулы-E
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Применит ли "Феррари" командную тактику, если Райкконен будет лидировать впереди Феттеля?
Да
119 (42%)
Нет
164 (58%)
Проголосовало: 283
Архив →
© championat.com, 2000–2017