Хэмилтон опасается повторения проблем с покрышками в Монреале

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опасается повторения проблем с шинами «ультрасофт» на Гран-при Канады. В Монако британцу не хватало сцепления задних покрышек с трассой, и он показал лишь 13-е время в квалификации — свой худший результат в текущем сезоне.

«Приехав в Монако, я рассчитывал, что у нас будет сильная гонка, в которой я смогу проявить себя, так как вообще-то я силён на таких треках. Но эти проблемы с шинами — это что-то для нас неизвестное. И на следующую гонку мы отправляемся с тем же набором покрышек. Мы испытываем проблемы только с «ультрасофтом». Это что-то, с чем я вместе с командой должен разобраться на этой неделе.

Есть так много разных вещей, которые мы должны изучить, чтобы понять, почему на одной машине эти покрышки работают, а на другой — нет», — цитирует Хэмилтона ESPN.