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Сергей Карякин распустил свою команду

1 июня 2017, четверг. 11:12. Авто

Чемпион «Дакара-2017» в классе квадроциклов Сергей Карякин рассказал, что уже распустил свою команду. Ранее стало известно, что российский гонщик не поедет на ралли-марафон «Шёлковый путь» и может пропустить «Дакар-2018» из-за финансовых проблем.

«Основной состав команды распущен, потому что нет возможности платить деньги. Люди были сориентированы на зарплату, но средств найти не удалось. Самому платить целой команде круглый год у меня не получится. С 1 июня все три механика, менеджер, штурман и пресс-секретарь сокращены.

Я разослал партнёрские письма всем возможным спонсорам, но ни одного ответа не получил. Из своих личных контактов я тоже всех обзвонил — люди хотят помочь, но не имеют финансовой возможности. До заявки на „Дакар“ остаётся всего лишь полтора месяца. И даже если появится спонсор, то нужно будет время, чтобы заключить контракт. Вероятность, конечно, есть… Может, губернатор как-то поможет найти спонсоров? Я всё от себя зависящее уже сделал, но прямого выхода на первых лиц крупных компаний у меня нет», — цитирует Карякина Znak.

По словам гонщика, он примет участие в небольшой гонке в России летом этого года за свой счёт.

Источник: Znak.com Сообщить об ошибке
Теги
Сергей Карякин — Квадроциклы Дакар — квадроциклы
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1 июня 2017, четверг
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