Канаан ответил колкостью на высказывание Хэмилтона об IndyCar

Выступающий в IndyCar Тони Канаан ответил на колкость пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в адрес американской серии, которую тот себе позволил после недавнего выступления Фернандо Алонсо в гонке «Индианаполис 500». Испанец стал пятым в квалификации и лидировал большую часть гонки, пока не сошёл из-за проблем с мотором.

«Видеть его пятым в борьбе с пилотами, проводящими там целый сезон, — это интересно», — отметил Хэмилтон.

На это замечание Канаан в интервью бразильскому Globo заявил: «Что я могу сказать? Этот парень в прошлом году участвовал в чемпионате двух пилотов (намёк на борьбу за титул с Нико Росбергом. — Прим. «Чемпионата») и стал вторым, поэтому я не думаю, что он может многое сказать. Было очень приятно увидеть Фернандо здесь. Он обладает смирением, чего нет у некоторых его коллег, отпускавших комментарии в этом месяце».