Верляйн прошёл медобследование и допущен к Гран-при Канады

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн успешно прошёл все медицинские тесты и допущен к Гран-при Канады. Немец угодил в аварию в гонке Гран-при Монако, виновником которой стал пилот «Макларена» Дженсон Баттон. В результате столкновения Верляйн вылетел с трассы в заграждения, коснувшись шлемом стены. Поскольку в начале года он получил травму спины в результате аварии на Гонке чемпионов, были опасения относительно возможного рецидива травмы.

«Отличные новости. Пройдены медицинские тесты. Готовы к Гран-при Канады», — сообщается в «твиттере» команды.

Сам пилот в своём микроблоге написал: «Все тесты пройдены. До встречи в Монреале».