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Верляйн прошёл медобследование и допущен к Гран-при Канады

1 июня 2017, четверг. 13:50. Авто

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн успешно прошёл все медицинские тесты и допущен к Гран-при Канады. Немец угодил в аварию в гонке Гран-при Монако, виновником которой стал пилот «Макларена» Дженсон Баттон. В результате столкновения Верляйн вылетел с трассы в заграждения, коснувшись шлемом стены. Поскольку в начале года он получил травму спины в результате аварии на Гонке чемпионов, были опасения относительно возможного рецидива травмы.

«Отличные новости. Пройдены медицинские тесты. Готовы к Гран-при Канады», — сообщается в «твиттере» команды.

Сам пилот в своём микроблоге написал: «Все тесты пройдены. До встречи в Монреале».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Заубер Макларен Дженсон Баттон Паскаль Верляйн Формула-1 Гран-при Канады
Новости. Авто
1 июня 2017, четверг
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