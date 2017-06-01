Лоуренс Стролл: Лэнс заслужил своё место в Формуле-1

Канадский миллиардер Лоуренс Стролл вступился за своего сына Лэнса, которого упрекают в невыразительном дебюте в Ф-1 с командой «Уильямс».

«Он сам оказывает на себя давление. Я всего лишь его отец. Команда очень довольна его прогрессом… Конечно, (у других) имеется некоторая ревность. Но я хочу сказать, что Лэнс заслужил своё место в Формуле-1. Он выигрывал всюду, куда бы ни приходил. И он заработал очки, необходимые для получения суперлицензии. Это, наверное, самый тяжёлый год для парня. Даже команды не всегда понимают, что происходит, поэтому вы не можете просить 18-летнего парня решать всё в одиночку», — цитирует Стролла-старшего Le Journal de Montreal.

Что касается сравнений Лэнса с новобранцем «Макларена» Стоффелем Вандорном, то Лоуренс Стролл считает их нечестными: «Есть два момента. Во-первых, Вандорну 25 или 26 лет, а не 18, как Лэнсу, а во-вторых, разрыв между Вандорном и Алонсо больше, чем разрыв между Лэнсом и Массой».