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Вступайте в сообщество раздела «Автоспорт» в соцсети «ВКонтакте»

1 июня 2017, четверг. 15:59. Авто

Журналисты раздела «Автоспорт» портала «Чемпионат.com» продолжают развивать официальное сообщество раздела в социальной сети «ВКонтакте». В нём уже публикуются ссылки на самые важные новости раздела, а также практически на все наши автоспортивные материалы. Кроме того, выкладываются интересные видео и фотографии на гоночную тематику. В будущем планируется организация конкурсов для читателей, а также прямые видеоэфиры с участием лучших российских гонщиков.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Авто
1 июня 2017, четверг
15:59 Вступайте в сообщество раздела «Автоспорт» в соцсети «ВКонтакте»
15:51 Лоуренс Стролл: Лэнс заслужил своё место в Формуле-1
15:13 Вандорн получил именную трибуну в Спа
14:43 Алонсо: проблемы «Макларена» утомляют
13:50 Верляйн прошёл медобследование и допущен к Гран-при Канады
13:46 Канаан ответил колкостью на высказывание Хэмилтона об IndyCar
13:04 Абитебуль: машины 2017 года выводят на передний план мастерство пилотов
12:37 «Пирелли» определилась с покрышками на Гран-при Сингапура
11:12 Сергей Карякин распустил свою команду
11:11 Хэмилтон опасается повторения проблем с покрышками в Монреале
10:31 Виньялес: критически важно победить в Муджелло
09:32 «Ред Булл» отмечен премией DHL за быстрейший пит-стоп в Монако
00:33 Норрис проводит тесты болида «Макларена» 2011 года
31 мая 2017, среда
23:52 Росси: боль в животе и груди сильная, но я хочу выйти на старт Гран-при Италии
22:15 Булье: Вандорну надо быть более гибким в стиле пилотажа
21:51 В честь 30-летия первой победы Сенны в Монако выпустят коллекцию монет
20:13 Ньюи: «Ред Булл» не знал, чья стратегия лучше — Ферстаппена или Риккардо
19:18 Джовинацци поработает с «Хаасом» на семи Гран-при в сезоне-2017
18:44 Третий этап RDS-2017 пройдёт 10-11 июня в Рязани
18:39 Булье: «Макларен» готов рассмотреть все варианты возвращения в лидеры
18:10 Карякин пропустит «Шёлковый путь» и может пропустить «Дакар»-2018
17:13 «Форс Индия»: Перес не безрассуден, Квяту нужно было ехать по узкой траектории
16:52 Denver Post уволил журналиста за неуважительное высказывание в адрес Сато
16:00 Хорнер беспокоится насчёт последующих трёх гонок для «Ред Булл»
15:07 Феттель: впереди ещё долгий путь, чтобы сейчас думать о преимуществе по очкам
14:39 Вольф: «Феррари» опережает «Мерседес» в развитии болида на 16 недель
14:07 Петров не верит в применение «Феррари» командной тактики в Монако
14:00 Алонсо: во второй половине сезона «Макларен» будет сильнее
13:15 Алези: победа Феттеля в Монако была чистой, никакой командной тактики
12:41 В «Пирелли» недовольны намёками на фаворитизм в пользу «Феррари»
11:46 Джовинацци сядет за руль болида «Хааса» на тренировке ГП Великобритании
10:39 Участие Валентино Росси в Гран-при Италии под вопросом
09:58 IndyCar. Гутьеррес — один из кандидатов на замену Бурде в текущем сезоне
00:39 Кальтенборн: я очень зла на Баттона
30 мая 2017, вторник
23:11 Хорнер: Ферстаппен потерял секунду на пит-лейне, иначе он обошёл бы Боттаса
22:33 Масса: мне повезло с аварией Переса и Квята, но я ждал таких ситуаций
22:00 Сезон-2018 Формулы-1 может стартовать 18 марта
20:17 Койн: Джонса ограбили, отдав приз лучшему новичку «Инди 500» Алонсо
19:17 Сато получил $ 2,5 млн за победу на «Инди 500», Алонсо — $ 305 тыс.
18:38 Хаас: топ-команды заслужили больший доход, чем остальные
18:03 З. Браун: вероятно, в 2018 году Алонсо на «Инди 500» не вернётся
17:14 Вольф: болиду «Мерседеса» не нравятся шины, почему — загадка
17:06 Лауда: у Феттеля должен быть сход, иначе всё закончено
15:47 Чагин: новый двигатель повлёк за собой изменения во внешнем виде «КАМАЗа»
15:33 Алонсо: на 2018 год двери закрыты только в «Ред Булл»
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Применит ли "Феррари" командную тактику, если Райкконен будет лидировать впереди Феттеля?
Да
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Нет
164 (58%)
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