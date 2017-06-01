Вступайте в сообщество раздела «Автоспорт» в соцсети «ВКонтакте»

Журналисты раздела «Автоспорт» портала «Чемпионат.com» продолжают развивать официальное сообщество раздела в социальной сети «ВКонтакте». В нём уже публикуются ссылки на самые важные новости раздела, а также практически на все наши автоспортивные материалы. Кроме того, выкладываются интересные видео и фотографии на гоночную тематику. В будущем планируется организация конкурсов для читателей, а также прямые видеоэфиры с участием лучших российских гонщиков.

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