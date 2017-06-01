Вильнёв не сожалеет о вложенных деньгах в команду «БАР»

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв признался, что не сожалеет о вложенных в своё время деньгах в покупку команды «Тиррелл», несмотря на то что вернуть инвестиции не удалось. После приобретения команда была переименована в «БАР», впоследствии она меняла владельцев и названия («Хонда», «Браун»), превратившись наконец в «Мерседес».

«Я вложил туда все свои деньги. Но это того стоило. В результате определённого количества операций «БАР» превратился в мощный «Мерседес», — цитирует Вильнёва Le Journal de Montreal.