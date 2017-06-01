Росси допустили до участия на Гран-при Италии MotoGP

Врачи разрешили семикратному чемпиону MotoGP Валентино Росси выступить на Гран-при Италии. Ветеран прошёл необходимые медицинские тесты после полученной на тренировке по мотокроссу травмы живота и груди.

«Фанаты Росси могут вздохнуть с облегчением, зная, что медицинский директор FIM Джанкарло ди Филиппо, главный медицинский сотрудник трассы в Муджелло Ремо Барбальи и медицинский директор MotoGP Анхель Чарте сочли состояние Росси подходящим для участия в его домашнем Гран-при», — приводит текст заявления «Ямахи» Autosport.